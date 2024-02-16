Москва, 16 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Режим работы наземного транспорта в Троицком, Новомосковском, Западном и Юго-Западном административных округах Москвы изменится с 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«С 17 февраля мы изменим работу наземного транспорта в Новой Москве, а также на западе и юго-западе столицы», — отметили в Дептрансе.

На трёх автобусных маршрутах появятся новые остановки, что позволит горожанам перемещаться удобнее и комфортнее. В частности, вводится остановка «Институт урбанистики и глобального образования» на улице Панфёрова.

Часть автобусных маршрутов скорректирована после открытия МЦД-4 и новых станций Солнцевской линии метро. Постепенно меняется работа наземных маршрутов в пяти районах.

Основной пассажиропоток в Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешёл на рельсовый каркас. Часть автобусов с этих маршрутов будет направлена на загруженные участки, добавили в Дептрансе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил о завершении благоустройства территории возле станции Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Внуково». Обустроены удобные маршруты от жилой застройки, организованы комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, отметил он.