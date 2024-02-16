Лондон, 16 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. ВМС Великобритании сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Британии.

Indian Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что нападение произошло к северо-западу от порта Аль-Муха.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 72 морских милях к северо-западу от города Аль-Муха в Йемене. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — сказано в сообщении центра.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Британские ВМС сообщили, что у побережья Йемена в 85 морских милях от города Адена произошло новое нападение на судно.

Отмечалось, что судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Подробности инцидента не приводятся.

США 13 февраля нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Алла» хуситов.

Днём ранее йеменские хуситы атаковали американское судно Star Iris в Красном море, а 6 февраля выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.