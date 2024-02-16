Севастополь, 16 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Умерла бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая. Об этом 16 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Кадр из видео «Телеканал СТВ. Севастополь» Наталья Троицкая

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Троицкой и сообщил, что прощание состоится 19 февраля в 11:30 в Покровском соборе.

«Она была патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, в каждом номере газеты на первых страницах были слова: «Помни, чей ты сын, Севастополь!» — написал Развожаев.

Он рассказал, что Троицкая пришла в «Славу Севастополя» в 1974 году. Работала корреспондентом, заведовала отделом культуры, руководила секретариатом. С 1998 по 2022 год она была главным редактором газеты.

По словам Развожаева, именно Троицкая вырастила многих севастопольских журналистов и сделала «Славу Севастополя» главной газетой города.