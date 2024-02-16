Пятигорск, Ставропольский край, 16 февраля, 2024, 17:15 — ИА Регнум. На всероссийском туристическом слёте «Маёвка» ожидается порядка тысячи участников со всей страны. Об этом заявил министр молодёжной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун.

Денис Абрамов ИА REGNUM Студенты с флагом России на склоне горы Машук

«Это то наследие советской эпохи, которое нужно сохранить и приумножить. Я сам, будучи школьником, посещал туристический кружок. Учился вязать узлы, ставить палатку. Эта романтика и здоровый образ жизни — то, что всегда останется в моей душе. И то, чего не хватает нашей молодёжи», — цитирует министра агентство «Победа26».

В «Маёвке» поучаствуют порядка тысячи человек. Слёт пройдёт на территории горы Машук. Министр пояснил, что они будут жить в палатках и откроют туристический сезон. Участников ждут песни под гитару, походы, приготовление картошки на углях и обмен опытом.