Вашингтон, 16 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Финансовая помощь Соединённых Штатов Америки Украине ведёт только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев. Об это заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Украина никогда не вернёт долги. Это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтённого оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных в армию украинцев», — написал журналист.

Так он отреагировал на обсуждение в Конгрессе США выделения Киеву 60 млрд долларов.

«Последняя схема сенатора Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому $60 млрд, а не отдавать их ему. Некоторые на это ведутся. Но это мошенничество», — пояснил Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Это следует из расписания работы конгрессменов. К работе парламентарии должны вернутся 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее, 14 февраля член Республиканской партии от штата Луизиана Майк Джонсон заявил, что палата представителей не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи этим трём странам.