Мадрид, 16 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании поймала группировку, которая поставляла в разные страны, включая Россию, кокаин с помощью фирм по экспорту фруктов, сказано на сайте испанских правоохранителей.

Zuma/TASS

Согласно данным полиции Испании, расследование деятельности группировки началось в 2020 году, когда была получена информация о нахождении в стране итальянского бизнесмена аргентинского происхождения. По предварительным данным, он контролировал предприятия, которые экспортировали эквадорские бананы в Европу, включая Россию.

«В ходе операции, в которой скоординированно участвовало более 800 агентов, было арестовано в общей сложности 32 человека: 13 в Испании, 18 в Эквадоре и один в Великобритании. Все они принадлежали к преступной структуре, базирующейся в Эквадоре, которой приписывают изъятие 3210 килограммов кокаина в различных странах, а также 200 килограммов запрещённого препарата, ввезённого в Испанию через порт Альхесира», — уточнили в испанском ведомстве.

Как отметили в Национальной полиции Испании, сложность расследования требовала международного сотрудничества, координируемого на судебном уровне Специальной прокуратурой по борьбе с наркотиками и на полицейском уровне с Европолом. Более того, с целью задержания группировки были задействованы совместные усилия министерств внутренних дел Испании, Эквадора и России, а также атташе по внутренним делам в Албании, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Как передавало ИА Регнум, 24 января В Санкт-Петербурге таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей.

По данным таможенной службы, в контейнере находилась контрабанда весом 1200 килограммов. Обнаружить наркотики удалось при сканировании контейнера. Инспекторы увидели, что среди мешков с кофе находились брикеты с белым порошком.

Экспертиза показала, что это кокаин. По данному факту возбудили уголовное дело.