Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности. Совещание проходит в рамках визита главы государства в Челябинск 16 февраля.

Александр Рюмин/РИА Новости Владимир Путин

«Сразу отмечу, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надёжными партнёрами из дружественных стран», — сказал Путин на совещании.

Вместе с президентом участие в совещании, которое проходит в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», по видеосвязи принимают вице-премьер и по совместительству глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и приехал в индустриальный парк «Станкомаш».

В ходе разговора с рабочими парка глава государства заявил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций. Они щедро вкладываются в своё развитие и подготовку кадров.

Он отметил, что отечественные компании в условиях внешних ограничений получили рынок сбыта внутри своей страны, так как его покинули многие западные бренды. Эти компании заинтересованы в том, чтобы работа шла самым наилучшим образом.