Москва, 16 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Ключевые показатели в розничном бизнесе Газпромбанка по итогам 2023 года выросли. Портфель вкладов и накопительных счетов (без учета клиентов частно-банковского бизнеса) вырос на рекордные 478 млрд рублей (+61%). Общий портфель средств физических лиц составил 1,5 трлн рублей (+48%). Такой динамике способствовали привлекательные условия по сберегательным продуктам, в частности высокие процентные ставки, проведение акций, развитие дистанционных сервисов и рост доверия со стороны клиентов.

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«За последние несколько лет мы совершили рывок в развитии розничного бизнеса, и сегодня розница Газпромбанка — это шире, чем просто банковские продукты. Это набор сервисов и услуг, которые востребованы у клиентов и с помощью которых мы стараемся делать их жизнь комфортнее», — прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Значительных результатов достигло кредитование. Портфель кредитных карт Газпромбанка показал самый высокий рост среди 10 крупнейший российских банков и составил 37,5 млрд рублей (+67%). Кроме того, в 2023 году Газпромбанк предложил новую кредитную карту «180 дней UnionPay» платёжной системы UnionPay для оплаты покупок за границей.

Банк также активно развивал переводы, предлагая их в мобильном приложении и в офисах, в том числе и в новых валютах. По итогам года количество переводов в офисе в юанях, турецких лирах и тенге составило более 4 тыс. шт. на общую сумму 67,4 млрд руб.

Объем транзакций также увеличился до 14,6 млрд рублей (+27%), а количество пользователей мобильного приложения Газпромбанка выросло до 3,7 млн клиентов (+27%). Число пользователей подписки Газпром Бонус, запущенной при поддержке Газпромбанка, составило 1,1 млн (+206%), а сервиса Gazprom Pay (запущен Газпромбанком при поддержке ПАО «Газпром» в 2022 году) — 1,7 млн человек (+156%).

Объем выдач потребительских кредитов составил 193,7 млрд рублей (+70%), автокредитов — 37,1 млрд рублей (+110%). Банк увеличил поток заявок на кредиты до 40 000. В свою очередь, потребительский кредит Газпромбанка на Национальной банковской премии был признан лучшим кредитным продуктом.

Ипотечный портфель достиг 470 млрд рублей (+11%). В течение 2023 года банк выдал 23 тыс. ипотечных кредитов на сумму 134 млрд рублей (+38%). Драйвером роста в 2023 году стали госпрограммы — их доля увеличилась с 52% до 62% в объеме выдач.

На протяжении года Газпромбанк активно развивал взаимоотношения с партнерами: застройщиками, риелторами и агентствами недвижимости, а также улучшал процессы кредитования.

По итогам года количество розничных клиентов Газпромбанка составило 4,7 млн человек (+16%). Среди них премиальных клиентов — около 400 тыс. человек (+47%), их портфель пассивов вырос до 708 млрд рублей (+58%). Газпромбанк Премиум предлагает на сегодняшний день «Лучшее карточное предложение для премиальных клиентов» и «Самую гибкую премиальную программу привилегий» по версии Frank RG.

В ближайшие три года Банк планирует удвоить клиентскую базу в розничном бизнесе до 10 млн человек, а также активно развивать сберегательные и транзакционные продукты.

«На ближайшие три года у нас достаточно амбициозные планы — мы намерены удвоить количество розничных клиентов, развивать транзакционно-сберегательную модель, а также успешно встраивать экосистемные сервисы в наши базовые банковские продукты», — отметил Алексей Попович. В приоритете развития Газпромбанка — новые цифровые модели привлечения, среди которых легкий банк, экосистемные продукты, а также расширение географии доставки банковских продуктов и переформатирование офисов.