Тбилиси, 16 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан РФ и понизил с 80% до 40% долю их вкладов на депозитах в иностранной валюте в грузинских банках, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении финансового ведомства.

Известия/ Сергей Лантюхов

«По отдельным оценкам и с учётом геополитической обстановки, в среднесрочный период не ожидается существенного оттока счетов граждан России. Соответственно, комитет финансовой стабильности принял решение установить для размещённых резидентами России депозитов в иностранной валюте требования ликвидности, равнозначные требованиям ликвидности к депозитам других нерезидентов (около 40%)», — говорится в сообщении.

Нацбанк Грузии отметил, после того как ставка оттока для россиян с сентября прошлого года была повышена до 80%, объём счетов граждан РФ стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась.

31 мая 2023 года Национальный банк Грузии заявил, что с 1 сентября для граждан России процент вкладов в иностранной валюте, который нельзя востребовать немедленно, повышается до 80%. Причиной этому послужило то, что с 2022 года существенно возросли депозиты россиян в Грузии в иностранной валюте.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году объём денежных переводов из России в Грузию вырос в пять раз. Общая сумма составила около 2 млрд долларов, сообщил Национальный банк Грузии. По данным регулятора, Россия заняла первое место среди стран, из которых поступали переводы в республику за этот период. Общий объём переведённых в 2022 году средств — 4,3 млрд долларов. В 2022-м он увеличился почти в два раза (на 86%) относительно цифр, полученных годом ранее.