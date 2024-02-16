Москва, 16 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Отец Алексея Навального в беседе с ИА Регнум подтвердил его смерть. По словам Анатолия Навального, пока не известно, где пройдут его похороны.

РИА Новости/Павел Бедняков Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

«Да. Это факт уже, чего там…» — коротко ответил Анатолий Навальный.

По словам Анатолия Ивановича, пока неизвестно, где пройдет прощание.

«Пока ничего не могу сказать (на этот счет)», — добавил отец, отвечая на вопрос об организации похорон.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) утверждала, что сообщения УФСИН по ЯНАО о смерти Алексея Навального ничем не подтверждены. «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет», — сообщила она в соцсети Х. Директор признанного экстремистским ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Жданов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов) в той же соцсети написал: «В течение суток родственников обязаны уведомить, если это правда. Уведомлений не было. Никаких комментариев у нас кроме этих нет».

Днем 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о внезапной кончине Навального. По сведениям УФСИН, осужденный Алексей Навальный скончался после прогулки. Вернувшись в камеру, Алексей почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

В колонию сразу же вызвали бригаду скорой помощи. «Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали», — сообщили в ЦФСИН по ЯНАО. Врачи констатировали смерть осужденного.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Все симптомы — резкое ухудшение состояния, потеря сознания — также подтверждают это.

За что осужден Навальный

В 2021 году суд отправил за решетку оппозиционера Алексея Навального. Дело было не новое — оно продолжалось с 2014 года. И за решетку Алексей попал отнюдь не за свои интернет-«расследования» и оппозиционную деятельность, а за несоблюдение условий испытательного срока по приговору еще 2014 года.

В 2014 же году дело братьев Навальных получило название «дело Ив Роше». В суде было доказано, что Алексей Навальный со своим братом Олегом, работавшим в «Почте России», организовали фиктивную транспортную фирму, у которой вообще не было никакого транспорта. Но при этом братья смогли убедить известную французскую компанию «Ив Роше» доставлять товары в регионы РФ через эту фирму-пустышку. На деле доставкой занималась другая компания знакомых Навального.

В итоге из 55 миллионов рублей, уплаченных «Ив Роше» за доставку товаров, лишь 31 миллион дошел до реального перевозчика. Остальные деньги осели у братьев Навальных. При этом дело против братьев Навальных возбудили по обращению именно частной иностранной компании, а не российской.

По решению суда Олег Навальный получил 3,5 года колонии, Алексей Навальный — тот же срок, но условно.

Навальный таким образом побил своеобразный рекорд, получив два условных срока. К моменту второго приговора у Алексея уже был один условный срок за махинации в «Кировлесе». Тогда, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, Алексей Навальный убедил компанию «Кировлес» продавать лесоматериалы его компании (также «пустышке») по заниженным ценам. А перепродавался лес уже по другой — рыночной — стоимости. Ущерб — 1,5 миллиона рублей. Приговор — 5 лет условно.

Тут важно отметить, что Алексей был единственным человеком в России с двумя условными сроками. Таких послаблений российский суд не делал никому.

По условиям этого срока осужденный должен был не менять место жительства и 2 раза в месяц являться в инспекцию для отметки. Однако оппозиционер множество раз это игнорировал. Только за 2020 год Навальный 6 раз нарушил режим явки в инспекцию. И тогда ФСИН предупреждал Алексея, что его условный срок при таких действиях может быть заменен на реальный, что и произошло в начале 2021 года.

7 августа 2023 Мосгорсуд на выездном заседании приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы по экстремистской статье — за клевету на ветерана Великой Отечественной войны. Обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы.