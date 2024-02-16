Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Президентская и правительственная стипендии для студентов будут скоро существенно повышены, заявил 16 февраля президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Сейчас ещё и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства принял решение повысить президентскую стипендию до 30 тыс. рублей. Он рассказал об этом 25 января на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент уточнил, что правительство в данный момент тоже решает вопрос об увеличении своих стипендий и теперь правительственная стипендия будет составлять порядка 20 тысяч рублей.

27 ноября 2023 года Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, которые ведут исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. В документе уточнялось, что число получающих стипендию лиц не может превышать 2000 человек ежегодно.