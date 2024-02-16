Москва, 16 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы попросят президента России Владимира Путина сделать бессрочной программу «Молодая семья». Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 февраля заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что одним из важных вопросов является удовлетворение потребности каждой семьи в жилье. При этом особые меры поддержки нужны молодым семьям.

«Чтобы побудить молодых людей создавать семьи и рожать детей, необходимо решить вопрос о том, где они будут жить вместе с будущим ребёнком», — указала Останина.

Глава комитета ГД отметила, что программа «Молодая семья» очень востребована в России.

Для всего, что на сегодняшний день предлагает молодой семье ипотека, нужен кошелёк, и, как правило, он есть не у самих молодых людей, а у их родителей, уточнила она.

Останина отметила важность государственных программ поддержки молодых семей, семей с детьми, многодетных семей.

«Нужно восстанавливать очередь среди таких категорий семей. Это нужно для того, чтобы семьи понимали, что, родив ребёнка, они могут надеяться на поддержку государства. Жильё — это важно, но ещё важна и вера в то, что граждане могут надеяться на власть. К сожалению, ипотека такой веры не даёт», — уточнила депутат.

Она отметила, что никогда коммерсант не будет работать себе в убыток, при этом в России банки и строительные компании являются коммерческими.

«Социальные программы никогда прибыли не дадут, зато они формируют у людей доверие к государству. А это доверие будет, если государство будет помогать молодым семьям. Поэтому программа нужна, она востребована. Мы будем просить президента и правительство, чтобы программа «Молодая семья» была бессрочной», — сообщила она.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 15 февраля заявил, что программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства, она будет продлена и после 2025 года. Российский лидер отметил, что поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, является приоритетной.

В 2023 году объём финансирования программы составил 14,5 млрд рублей, в 2024 году он увеличен до 14,7 млрд рублей, добавил глава государства.

Программа «Молодая семья» предусматривает предоставление выплат на покупку жилья или погашение ипотеки семьям, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет.