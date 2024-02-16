* внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Салехард, 16 февраля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Врачи пытались реанимировать Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) более получаса, сообщили в Лабытнангской городской больнице (Ямало-Ненецкий автономный округ) 16 февраля.

Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — сообщили в больнице «Интерфаксу».

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила 16 февраля. Причины смерти устанавливаются. По некоторым данным, причиной стал оторвавшийся тромб.

Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание, к нему прибыли медики колонии, и была вызвана бригада скорой помощи, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

В колонию, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия ФСИН. Следственный комитет России по факту смерти заключённого проведёт проверку. О случившемся доложено президенту Владимиру Путину.

Отец Алексея Навального Анатолий в беседе с корреспондентом ИА Регнум подтвердил смерть сына. Где пройдут похороны, пока неизвестно, добавил он.