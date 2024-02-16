Москва, 16 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В России начали замедляться темпы роста цен, сообщила 16 февраля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться», — пояснила глава регулятора.

Вместе с тем Набиуллина подчеркнула, что пиковые значения роста цен были пройдены осенью прошедшего года.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России за январь составила 7,2% в годовом выражении, наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом. Глава государства отметил, что сдерживанию инфляции правительство и ЦБ должны уделить особое внимание.

До этого в ходе совещания российский лидер заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Такой уровень инфляции является вызовом для экономики страны, сказал президент.

Ранее на встрече с участниками СВО в военном госпитале в Москве Путин отметил, что уровень инфляции в России увеличился незначительно и является контролируемым. Экономика функционирует устойчиво, при этом в ней происходят структурные изменения, добавил президент.