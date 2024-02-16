Москва, 16 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Осуждённый во Франции российский футбольный болельщик Павел Косов получил условно-досрочное освобождение. Об этом 16 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Алена Дюфло.

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«Нам удалось добиться его освобождения, он выйдет на свободу в понедельник», — сказал Дюфло.

По его словам, соглашение было достигнуто на тех условиях, что Косова не будут депортировать, он добровольно покинет Францию после освобождения.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года суд французского Экс-ан-Прованса приговорил Павла Косова и Михаила Ивкина к десяти и трём годам тюрьмы соответственно по делу о беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу — 2016.

11 июня 2016 года перед матчем сборных России и Англии, который закончился с ничейным счётом (1:1), в центре Марселя произошла массовая драка между российскими и английскими фанатами. Стычка продолжилась и после матча.

Косов и Ивкин были объявлены в общеевропейский розыск. В 2018 году они были задержаны в Германии и переданы Франции. Ивкин вышел на свободу в январе 2021 года.