Москва, 16 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил под арестом президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, который обвиняется в возбуждении ненависти и разжигании розни. Об этом сообщила пресс-служба суда.

П/с Замоскворецкого суда/ТАСС Усман Баратов

«Апелляционная жалоба на постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлена без удовлетворения», — рассказала представитель суда ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело против Усмана Баратова возбудили после того, как российские военные корреспонденты обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» в адрес участников специальной военной операции.

Баратов опубликовал в социальной сети «Одноклассники» пост, где оскорбил российских военных и президента РФ Владимира Путина. Ранее глава узбекского землячества также выступил против слова «русский».

Главы узбекских диаспор в России назвали его слова хамством, а также заявили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации. Они заверили, что решительно осуждают провокационные поступки Усмана Баратова.

Суд арестовал Баратова по делу о разжигании розни 19 января. Его поместили в СИЗО по ходатайству СК РФ.

При этом глава узбекского землячества «Ватандош» в ходе допроса вину не признал. СК назначил по уголовному делу ряд экспертиз, в том числе лингвистическую и компьютерно-техническую. В ведомстве добавили, что поиск лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается.