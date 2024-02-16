Москва, 16 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Артисты вроде Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, попавшие в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, должны не публично каяться, а отвечать за свои действия. Об этом кинопродюсер Александр Иншаков заявил в опубликованном 15 февраля интервью KP.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Киркоров и Лолита ведут себя подобным образом уже давно, просто скандал с вечеринкой стал последней каплей. Россия проводит военную спецоперацию, бойцы гибнут и получают ранения на фронте, а артисты устраивают вакханалию на глазах у всех.

«Какое может быть прощение? Они должны отвечать за то, что натворили», — подчеркнул Иншаков.

По словам продюсера, поведение «звёзд» возмутило народ, и это безобразие пора прекратить. Шоу-бизнесу следует понять, что так, как раньше, уже не будет. Киркоров и Лолита, считает он, должны исчезнуть с экранов ТВ.

«Теперь должны произойти перемены в умах руководителей телеканалов», — пояснил он.

Комментируя поездку Киркорова в Донбасс, он отметил, что отмыться после произошедшего будет непросто. Иншаков задался вопросом, почему известный певец не помогал этим людям раньше. На место Лолиты и Киркорова придут другие артисты и музыканты, с хорошими голосами и хорошими манерами, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, Иншаков — один из инициаторов коллективного иска к Ивлеевой, в котором заявлено требование выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в клубе «Мутабор». Иск подписали 29 человек, Таганский суд его зарегистрировал 16 января.