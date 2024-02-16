Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, написал он в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, также запланированы встречи «с партнёрами из Германии и Франции» и подписание новых договорённостей. Зеленский уверяет, что новые встречи могут принести «новые возможности» для Украины, которые позволят завершить конфликт на украинских условиях.

Как передавало ИА Регнум, западная пресса написала, что во время визита в страны Западной Европы Зеленский намерен ускорить выделение военной помощи ВСУ. Кроме посещения Мюнхенской конференции, он собирается побывать в Париже, Берлине и Лондоне.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания опасаются предательства со стороны Киева из-за неудач ВСУ на фронте.

Украина не победит Россию на поле боя даже при помощи стран Запада, заявил 12 февраля в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист Такер Карлсон.