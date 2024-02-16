Керчь, Крым, 16 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за день. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Вместе с тем находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее сообщалось о временном перекрытии движения. О причинах временной остановки движения не сообщалось. Позже движение было восстановлено.

Также движение по мосту перекрывали 21 января. Мост был закрыт чуть более часа. В очередях у подъездов к мосту скопилось около 500 автомобилей, время ожидания проезда составляло около часа.

31 января ВСУ выпустили 20 управляемых авиаракет по Крымскому полуострову. Все они были уничтожены силами ПВО.