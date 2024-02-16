* Навального — запрещённая в России организация

Москва, 16 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Моментальная реакция лидеров стран Североатлантического альянса на смерть блогера Алексея Навального (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) саморазоблачительна, сообщила 16 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС Алексей Навальный

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна», — написала она в Telegram-канале.

Захарова уточнила, что судмедэкспертизы ещё нет, а «выводы у Запада уже готовы».

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля в управлении ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу сообщили о внезапной кончине отбывавшего наказание в колонии №3 Алексея Навального. Осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки. Навальный потерял сознание, и к нему немедленно вызвали скорую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, врачи констатировали смерть.

В настоящее время назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств смерти блогера. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что что все факты смерти Навального должны быть установлены, а «Россия должна ответить на серьёзные вопросы».