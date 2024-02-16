Челябинск, 16 февраля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В вопросе о количестве роботов на заводах России есть над чем работать, заявил 16 февраля президент Владимир Путин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/РИА Новости

Он отметил, что если в Южной Корее на 10 тысяч рабочих приходится тысяча роботов, то в России этот показатель в десять раз меньше.

«Здесь, к сожалению, нам есть над чем работать. Мировые лидеры, а мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих — одна тысяча роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работающих. Точно совершенно есть над чем работать», — сказал президент.

Сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени, отмечал Путин в декабре 2023 года на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь поблагодарил президента за поручение увеличить на предприятиях процент использования робототехнической продукции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 16 февраля прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. В ходе поездки он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, также президент осмотрит индустриальный парк «Станкомаш».

Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар», которая специализируется на производстве продукции для проектов в нефтегазовом секторе, в том числе проектов по сжижению природного года, а также для проектов в сферах судостроения, энергетики, промышленного строительства. Президент осмотрит предприятие, а также пообщается с рабочими.

Президент 15 февраля посетил с рабочей поездкой Свердловскую область. В частности, он осмотрел бронетехнику на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле и пообщался с сотрудниками этого предприятия. Также Владимир Путин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, на котором производят скоростные поезда «Ласточки», осмотрел предприятие и провёл совещание по развитию высокоскоростных магистралей в России.