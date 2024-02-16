Севастополь, 16 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля сообщалось о временном перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Примерно через полчаса в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему информировали о возобновлении движения.

31 января система ПВО уничтожила воздушную цель над Севастополем, обломки упали на пустырь в районе Любимовки. По словам Развожаева, российские военные в этот день отразили массированный украинский удар по Севастополю.

Позднее в Минобороны уточнили, что в этот день силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Чёрного моря 17 украинских ракет и ещё три над Крымом.

Как минимум за два часа до воздушной атаки на полуостров недалеко от Крыма курсировали разведывательные самолёты Великобритании, Италии и США. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.