Москва, 16 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю более 775 военнослужащих на купянском направлении. Об этом 16 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника за указанный период составили свыше 775 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили 18 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около Синьковки, Табаевки и Тимковки в Харьковской области и населённого пункта Терны в ДНР.

Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ около Новосёловского в ЛНР, Кисловки и Берестового Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что расчёты гаубиц Д-30 Западной группировки российских войск пресекли попытку украинских штурмовиков прорвать линию обороны под Купянском. Российские разведчики заметили противника ещё с воздуха на подходах к рубежам. Наступление ВСУ удалось остановить точным огнём 122-миллиметровых орудий, уточнили в ведомстве.

14 февраля Минобороны сообщило, что за сутки потери ВСУ на купянском направлении составили до 130 военнослужащих, также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».