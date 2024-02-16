Москва, 16 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю на херсонском направлении более 310 военных ВСУ, сообщил 16 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Куденко/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.

«Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис сообщил, что российские военнослужащие для личного состава организовали на херсонском направлении «подземный город».

По его словам, там оборудованы жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, мастерская для ремонта одежды, сушилка и парикмахерская.