Киев, 16 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Военные 119-й бригады территориальной обороны ВСУ записали видеообращение, где заявили о желании сложить оружие из-за равнодушия руководства Украины. Ролик сначала был опубликован в украинском сегменте TikTok, однако неоднократно удалялся, а затем вновь появлялся на других аккаунтах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел и равнодушие руководства страны. Нами было принято решение сложить оружие», — сказал один из военнослужащих на видео.

Он добавил, что не считает этот поступок предательством. По его словам, вся бригада честно воевала за свою страну, однако их предали. По утверждению военнослужащих, половина состава бригады на сегодняшний день уничтожена.

«Пока вы там воюете друг с другом, мы воюем здесь с реальным врагом, который круглосуточно давит нас как клопов. Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей», — посетовал военнослужащий на видео.

Согласно официальным данным Киева, 119-я бригада принимала участие в боях на артёмовском направлении, но весной 2023 года была выведена в приграничные районы. Ранее военные из этой бригады сообщали в соцсетях, что их перекинули в район Белогоровки в ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 февраля, что за неделю в плен к Вооружённым силам РФ сдались 35 украинских военных. Неделей ранее он информировал о 36 военных ВСУ, сдавшихся в плен российским бойцам.

Российские подразделения используют в зоне проведения СВО психологическое оружие, транслируя через колонки, установленные на специальных бронетранспортёрах, похоронные марши и призывы сдаваться. Призывы звучат на русском и украинском языках, иногда их также дублируют на английском, чтобы донести информацию до иностранных наёмников ВСУ. Всем, кто решит сдаться в плен, гарантируется жизнь и безопасность.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечал, что распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ. Им предписано полноценно спать, два раза в день гулять и три раза питаться. Также он рассказал, что украинцев не принуждают к раскрытию информации, их лечат, не бьют, не издеваются, кормят и даже дают сигареты. Есть у украинцев и возможность связаться с родственниками.