Берлин, 16 февраля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российские разведывательные и ударные беспилотники оказывают колоссальное давление на Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкий канал ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

«У них есть серьёзная проблема — российские разведывательные дроны, которые могут раскрыть их позиции, а также ударные БПЛА, которые русские применяют в огромном количестве, в том числе чтобы уничтожить танки», — пояснила в репортаже журналистка Катрин Айгендорф.

Она подчеркнула, что для ВСУ сложилась критическая ситуация: они рискуют потерять ещё больше украинских территорий. Кроме того, добавила немецкая журналистка, положение армии киевского режима осложняет острая нехватка боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» сообщила о кратном наращивании выпуска дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей. В планах компании также в два раза нарастить производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333.

В западных СМИ посчитали, что российские модернизированные ударные беспилотники «Куб», впервые представленные пять лет назад, станут проблемой для Украины. Журналисты предположили, что обновлённая версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям и превратится в «ночной кошмар» для украинской армии.