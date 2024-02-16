Москва, 16 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Евросоюзу искать новую, более адекватную столицу, поскольку «коллективный Брюссель» сломался.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Это так выглядит «стратегическое поражение России»? Странные люди: только что кричали на всех углах о «разорванной в клочья» экономике России, теперь затянули песню про «страх перед российской мощью», — написала она в своём Telegram-канале, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа должна быть в состоянии мобилизовать свои силы и ресурсы, чтобы не чувствовать себя запуганной военной мощью России.

Она добавила, что «коллективный Брюссель» сломался и Евросоюзу нужно искать новую столицу, «поадекватнее».

Туск ранее заявил, что Европа, Финляндия и Польша должны быть готовы к наихудшим сценариям и быть в состоянии мобилизовать свои силы и ресурсы, чтобы не чувствовать себя запуганными военной мощью России.

Как передавало ИА Регнум, ранее генерал ВС Польши Ярослав Крашевский заявлял, что в течение нескольких лет в Польше может быть размещено ядерное оружие, этот сценарий может быть реализован в рамках программы НАТО Nuclear sharing по размещению американского ядерного оружия в Европе.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отмечал, что у правящей в стране коалиции есть стремление превратить страну в один большой «оружейный завод». Во время выступления на форуме в Давосе он сказал, что Варшава «изучает возможности увеличения производства боеприпасов и военной техники» в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия может направить свои вооружённые силы в Польшу только в случае её нападения на РФ. Он отметил, что западные страны пытаются запугать своё население якобы существующей российской угрозой.