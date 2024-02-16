* внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 16 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) занимается всеми проверками по факту смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов), это не требует дополнительных поручений, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее», — сказал Песков журналистам.

По его словам, каких-то особых поручений не требуется, потому что «на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется».

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. После прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание, к нему сразу прибыли медики колонии и была вызвана бригада скорой помощи.

В колонию, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия, отметила также пресс-служба ФСИН.