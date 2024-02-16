Москва, 16 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. На розничном рынке России сейчас практически нет альтернативы самосборным компьютерам, поэтому доля их продаж будет расти. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Он отметил, что из России ушли многие крупные сборщики компьютеров, которые изготавливали технику из своих собственных комплектующих и продавали её в виде готовых к работе систем.

Как отметил эксперт, зачастую при сборке таких систем производители экономили: удешевляли матплаты, ставили медленную память, бюджетные вентиляторы и другие детали попроще.

«Такие системы имели более низкую производительность и, возможно, меньший срок службы. Зато они были заметно дешевле самосборных систем, имели логотипы ведущих производителей и привлекательно смотрелись на полке», — пояснил Корогод.

Дешевизна при внушительных на бумаге параметрах становилась главным фактором для покупателей. К тому же, многие пользователи не хотят вникать в тонкости, разбираться в технике, им проще пойти и купить сразу компьютер в сборе, отметил эксперт.

Сейчас поставки остановлены, а производители ушли с рынка, поэтому доля самосборных систем будет расти, так как пропала альтернатива, добавил Корогод. Он отметил, что самосборный компьютер всегда выйдет дороже.

«Вместе с тем качество такой техники гораздо лучше, поскольку компоненты, поступающие на розничный рынок, как правило, лучше, поставляемых на сборочные заводы», — отметил эксперт.

С другой стороны, возможны сложности с гарантией.

«У международных производителей «железная» гарантия, поэтому покупатель всегда может в случае поломки обратиться в сервисный центр для починки техники», — отметил Корогод.

В случае с самосборными компьютерами гарантия, которая всегда является убытком производителя, может стать серьёзным бременем.

«Поэтому существует риск, что продавцы будут обвинять самого покупателя в поломке техники, отказывая в ремонте. И это является значимым риском», — указал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, газета «Известия» со ссылкой на данные рынка сообщила, что доля проданных в России настольных компьютеров, собранных кустарным или полукустарным способом, выросла вдвое — с 11% в 2022 году до 20% в 2023-м. Речь идёт о персональных компьютерах (ПК), которые не относятся к какому-либо бренду. Их собирают прямо в магазине или на радиорынке по требованиям заказчика. Часто он сам приносит комплектующие, говорится в статье.

Отмечается, что продажи таких девайсов за год выросли более чем в два раза — примерно до 260 тыс. штук.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, комментарий которого приводится в материале, локальные сборщики захватывают нишу в связи с прекращением поставок в страну ПК ведущих мировых брендов. Их ввозят параллельным импортом, но значительно меньше, чем ноутбуков. Он добавил, что при сопоставимых характеристиках собранный ПК может обойтись дешевле, чем устройство известного бренда.

По данным сервиса «Авито», в 2023 году продажи собранных частными лицами ПК возросли на 66% в сравнении с предыдущим годом. В среднем они стоили 40 тыс. рублей.

Эксперты отмечают также, что спрос на услуги по сборке ПК за тот же период вырос в 2,5 раза, а мода на самосборные компьютеры вернулась впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов.