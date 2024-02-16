Берлин, 16 февраля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины €15 млрд, в том числе свыше €7 млрд на поставки оружия Киеву. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы потратим только в этом году €15 млрд, чтобы поддержать Украину. Это большое усилие», — сказал Шольц.

По его словам, в 2024 году более €7 млрд предусмотрено на помощь киевскому режиму оружием, а в ближайшие годы к этой сумме добавятся ещё €6 млрд.

Канцлер Германии добавил, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. По его словам, Германия является «средней державой».

Как передавало ИА Регнум, Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023-м. Он также сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро. По его словам, исход конфликта на Украине в конечном итоге будет решён в том числе на сборочных линиях.

Представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц 7 февраля информировал, что Берлин достиг пределов своих возможностей в вопросе производства и поставок Украине. При этом он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у немецкой промышленности есть гарантии того, что все поставляемые Украине вооружения будут приняты.

Глава министерства финансов страны Кристиан Линднер, в свою очередь, отмечала, что Германия и её экономика не способны в одиночку обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины. По его словам, Германия рискует оказаться в ситуации экономического перенапряжения в случае сокращения поставок помощи Киеву другими странами.