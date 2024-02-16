Москва, 16 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) очень бы хотела возвращения Камилы Валиевой к соревнованиям после истечения срока её дисквалификации, заявил 16 февраля генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Александр Демьянчук/ТАСС Камила Валиева

«Информацию, собирается ли Камила вернуться, может дать только она сама. Нам бы этого очень хотелось», — сказал Коган, слова которого приводит «РИА Новости».

Также он отметил, что федерация находится в постоянном контакте с Валиевой, её мамой и всеми имеющими отношение к делу фигуристки инстанциями.

«Могу вас заверить, что ФФККР находится в постоянном контакте и со спортсменкой, и с её мамой, и с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и с юристами, и со всеми профильными инстанциями, с которыми мы должны работать», — подчеркнул он.

Коган заверил, что во главе угла ФФКР стоит защита прав, интересов спортсменки и частной жизни несовершеннолетней девушки.

Как передавало ИА Регнум, 29 января CAS вынес решение по делу Камилы Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки обнаружили следы запрещённого препарата триметазидина.

Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

Согласно тексту мотивировочной части решения CAS, защита Валиевой настаивала на версии о попадании триметазидина в организм спортсменки из-за дедушки, который приготовил ей десерт на разделочной доске, на которой ранее измельчал свои таблетки. Однако в суде признали эти показания недостаточными для оправдания, заявив, что родственник Валиевой не смог предоставить каких-либо доказательств покупки препарата.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 января заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.