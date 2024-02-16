Москва, 16 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Прокуратура Амстердама объявила нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса в международный розыск. Об этом 16 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Франклина Ваттимену.

РИА Новости/Алексей Филиппов Квинси Промес

«Осуждённый футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры, однако это пока не привело к его экстрадиции», — сказал Ваттимена.

Он отметил, что Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала девять лет тюремного заключения.

Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. По версии стороны обвинения, футболист действовал в составе преступной группы и, вероятно, был в числе её организаторов.

В конце мая 2023 года прокуратура Нидерландов сообщила о возбуждении против Промеса уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Футболиста заочно обвинили в том, что он в январе 2020 года пытался ввезти более 1300 кг кокаина через порт Антверпена.