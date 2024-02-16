Москва, 16 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Подавляющее большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 83% доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

Так, 82% респондентов ответили, что глава российского государства скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают работу президента.

На вопрос о доверии Путину 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют ему, 9% россиян скорее не доверяют.

Опрос был проведён с 9 по 11 февраля 2024 года, в нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России.

В фонде уточнили, что метод исследования — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что многолетний стабильный показатель уровня доверия к главе государства Владимиру Путину говорит о том, что жители страны чувствуют результат его работы, несмотря на то, что РФ сталкивается со множеством вызовов. Песков обратил внимание, что развитие России удаётся обеспечивать зачастую благодаря круглосуточной работе.

14 февраля на международной выставке-форуме «Россия» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что государство отвечает запросу россиян на гордость за страну. Фёдоров пояснил, что гордость за страну во всём её географическом многообразии, за её народ, культуру, историю, достижения и традиции помогает россиянам в трудные времена сохранять уверенность в себе.