Москва, 16 февраля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. По данным на 12 февраля, годовая инфляция в России составляет 7,4%, сообщил 16 февраля Центробанк.

Известия/ Эдуард Корниенко

В декабре 2023 и январе 2024 года рост цен с поправкой на фактор сезонности снизился до 6,6%, в то время как в осенние месяцы он составлял 11,5%, отметили в Банке России.

Показатель базовой инфляции в годовом пересчёте уменьшился до 7%, в осенние месяцы он составлял 10,2%, отмечается в сообщении.

«Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счёт эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%», — сказано в сообщении ЦБ.

Также в ведомстве 16 февраля заявили о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким, а внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, отметил ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России за январь составила 7,2% в годовом выражении, наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом. Глава государства отметил, что сдерживанию инфляции правительство и ЦБ должны уделить особое внимание.

25 января на встрече со студентами в Калининграде президент заявил, что реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции. Глава государства также отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения, указав при этом, что что уровень инфляции является вызовом для экономики страны.

Ранее на встрече с участниками СВО в военном госпитале в Москве Владимир Путин отметил, что уровень инфляции в России увеличился незначительно и является контролируемым. Экономика функционирует устойчиво, при этом в ней происходят структурные изменения, добавил президент.