Москва, 16 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Центральный банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — говорится в сообщении.

Там добавили, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но «остаётся высоким». Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

«Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — заключили в ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Тогда регулятор объяснил своё решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением. При этом его руководство убеждено, что для возвращения инфляции к цели, а также её дальнейшей стабилизации вблизи 4% нужен продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться.

Споры о ключевой ставке идут всегда, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, заявлял Путин в декабре 2023 года. В России создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, повышения производительности труда и роста доходов граждан, качества жизни, при этом фиксируются рекордные объёмы кредитования, причём как корпоративного, так и ипотечного рынков, напомнил глава государства.