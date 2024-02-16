Мадрид, 16 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части. Об этом написала испанская газета El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Украина разделилась на две части: тех, кто оплакивает отставку Залужного, считая это непоправимой ошибкой, и тех, кто оплакивает отставку Залужного за его огромную харизму, но признаёт, что необходимо какое-то движение прежде, чем конфликт будет целиком заморожен», — говорится в материале.

Издание приводит слова украинских военных. Один из них заявил, что не знает, кто лучше — Залужный или назначенный вместо него Александр Сырский. По его мнению, это политическое решение, а не военное.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Также он объявил о назначении на эту должность Сырского, который был командующим Сухопутными войсками ВСУ. В Киеве дали понять, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах в процессе широко разрекламированного летнего контрнаступления.

Журналисты издания Asia Times написали, что назначение Сырского главкомом ВСУ не сулит Киеву военных успехов. Отмечается, что в послужном списке Сырского имеется ряд поражений, в том числе в битве за Артёмовск.

Украинские бойцы ранее рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища Мясник и Генерал 200. По их словам, решения Сырского при обороне ВСУ Артёмовска приводили к тяжёлым потерям. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь ранее предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.