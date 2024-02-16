Москва, 16 февраля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Экс-футболист и блогер Евгений Савин отреагировал на новость о том, что МВД России объявило его в розыск.

Владимир Песня/РИА Новости Экс-футболист и блогер Евгений Савин

«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы всё так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал Савин.

После начала специальной военной операции Савин покинул Россию. В настоящее время он является президентом футбольного клуба «Красава» и ведёт свою деятельность на Кипре.

Как передавало ИА Регнум, МВД объявило Савина в розыск по статье УК РФ. Соответствующие данные появились в базе 14 февраля. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

В сентябре 2023 года сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Причиной проверки стало интервью, в ходе которого Савин негативно высказался о российской армии.

В январе 2023 года в Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении Савина. Его подозревали в публичном совершении действий, направленных на дискредитацию российской армии. Суд оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей.