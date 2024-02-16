Москва, 16 февраля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила поставлять бананы пяти эквадорским компаниям, в отношении которых ранее ведомство ввело ограничения. Об этом 16 февраля сообщил глава службы Сергей Данкверт.

Известия/Алексей Майшев

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даём право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — пояснил глава Россельхознадзора в эфире телеканала «Россия-24».

Днём ранее МИД Эквадора сообщил, что в Россию прибудет делегация с целью урегулирования вопросов, связанных с поставкой бананов в Россию.

Как передавало ИА Регнум, Россельхознадзор с 5 февраля приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора. Причиной стала обеспокоенность из-за систематического выявления мухи-горбатки в поступающем из республики фрукте. Россия ограничила импорт бананов почти на треть, так как отказалась от продукции 25% компаний-производителей.

В январе в Россию начали поставлять бананы из Индии, отправка следующей партии запланирована до конца февраля. Экспорт индийских бананов на российский рынок будет наращиваться, подтвердили в Россельхознадзоре. Ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты могут беспрепятственно поставлять на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата, отметили в ведомстве.

В свою очередь глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что республика предоставила российским фитосанитарным властям техническое обоснование для снятия ограничений на экспорт бананов. Она заверила, что риски для российских потребителей отсутствуют, а поставки бананов в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и с более чем 3 тыс. мелких производителей.

Вместе с тем заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов заявлял, что в России не будет дефицита бананов из-за ситуации с поставками с ряда предприятий в Эквадоре.

По словам Завьялова, цепочки поставок можно перестроить и в случае расширения эмбарго.

Экономист уточнил, что бананы везут из Эквадора в Россию около 25 дней, после чего они ещё примерно неделю дозревают в камерах.