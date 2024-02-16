Керчь, Крым, 16 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в сообщении в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось в ночь на 1 февраля. О причинах не сообщалось.

Также движение по мосту перекрывали 21 января. Мост был закрыт чуть более часа. В очередях у подъездов к мосту скопилось около 500 автомобилей, время ожидания проезда составляло около часа.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили воздушную цель в районе города. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее власти Крыма призывали жителей полуострова к спокойствию и предупредили об информационных вбросах со стороны Украины. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков рекомендовал доверять только официальной информации.

9 февраля Крючков рассказал, что в Крыму зафиксированы массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты. Злоумышленники используют полную подмену страниц и нейросети, взломщиками копируются голоса и изображения пользователей мессенджера, отметил он, сообщив об отражении атак и призвав жителей сохранять спокойствие.