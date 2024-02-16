Москва, 16 февраля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Реальные заработные платы в России за последние шесть лет выросли на 33,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе форума национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» на международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«В целом за минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть», — пояснил он.

Министр добавил, что за 11 месяцев 2023 года рост реальных зарплат составил в стране 7,6%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Её уровень за январь составил 7,2% в годовом выражении. В сравнении с прошлым годом наметилось снижение, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем ранее Путин сообщил, что реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции. Он заявил об этом на встрече со студентами в Калининграде 25 января. Кроме того, глава государства во время разговора отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения.