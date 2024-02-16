Киев, 16 февраля, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Украинская артистка Ирина Билык раскритиковала российского певца Филиппа Киркорова за исполнение её композиции «Снег» во время визита в Донецкую Народную Республику.

Соцсети, Известия/Павел Волков Ирина Билык и Филипп Киркоров

В своём блоге в Instagram (признана экстремистской и запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала стихотворение, в котором назвала артиста «гением срама и наготы», а также обвинила в продаже «души дьяволу».

Помимо этого, Билык заявила, что Киркоров «поглумился над Украиной».

Сама Билык ранее неоднократно отличалась нацистскими и антироссийскими лозунгами, атакже собирала финансовую помощь для ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Филипп Киркоров посетил городскую больницу № 2 в Горловке (ДНР). Артист привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы.

Позднее он опубликовал в соцсетях фотографию, сделанную в разрушенном дворце культуры «Шахтёр» в Горловке. Артист отметил, что именно в ДК «Шахтёр» впервые был исполнен его хит «Атлантида». Ныне зал находится в разрушенном состоянии из-за украинских обстрелов.

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По словам советника главы республики Яна Гагина, поездка Киркорова в Горловку вызвала в ДНР неоднозначную реакцию. По его словам, если бы это шло от сердца, то Киркоров приехал бы гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса.