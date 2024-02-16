Вашингтон, 16 февраля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Учения Североатлантического альянса Steadfast Defender-2024 посвящены подготовке к конфликту с Россией, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

AP/TASS

В статье под заголовком «Почему члены НАТО бьют тревогу из-за агрессивной позиции России» приводятся слова адмирала, который утверждал, что учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».

НАТО 24 января начало в Европе масштабные военные учения Steadfast Defender — 2024, в ходе которых отрабатывают сценарий действия при начале третьей мировой войны. Манёвры стали самыми масштабным после окончания холодной войны. В манёврах задействовано порядка 50 кораблей, 80 самолётов и 1,1 тыс. единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тыс. военных.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 26 января назвала начавшиеся учения откровенной провокацией. Она подчеркнула, что такие действия обостряют ситуацию и повышают риски трагического исхода для Европы. Захарова также заявила, что в Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия восприняла начало крупнейших со времён холодной войны учений НАТО как угрозу своей безопасности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что учения НАТО — это конвульсия дряблых западных мускулов, они проводятся с целью предупреждения России. Он также обратил внимание на то, что некоторые этапы этих учений ожидаемо пройдут в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, то есть в непосредственной близости от границ России.