Москва, 16 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ подготовит иск о передаче «Климовского специализированного патронного завода» в собственность государства. Документ об изъятии акций у семьи предпринимателя Бориса Краснова должен быть направлен в суд в ближайшее время.

ТАСС/ Артем Коротаев

Краснов в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей.

В январе более 20 тыс. жителей Климовска остались в мороз без тепла и света из-за проблем с принадлежащей заводу котельной. Тогда «Ростех» заявил о готовности взять предприятие под контроль. В госкорпорации сообщали, что готовят соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину.

«Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», — сообщил РБК со ссылкой на источники.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. В общей сложности в Климовске 170 домов оставались без отопления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начальника котельной и генерального директора завода задержали.

9 января Воробьёв заявил, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится котельная, перейдёт в муниципальную собственность. Он рассказал, что над ликвидацией последствий аварии работают более 200 бригад и по решению главы государства Владимира Путина запустили механизм национализации предприятия. Воробьёв отметил, что, когда котельная завода перейдёт в муниципальную собственность, станет возможной её модернизация. О готовности взять контроль над заводом заявили представители госкорпорации «Ростех».