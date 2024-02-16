Москва, 16 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали более 2,36 млн россиян, ещё 874 тыс. подали заявки через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«По дистанционному электронному голосованию и заявлениям, поданным на «Мобильный избиратель», в общей сложности 3,235 млн заявлений. Видите, какая динамика, какой прогресс, чем ближе к выборам, люди в большей степени интересуются, знакомятся с тем, какие возможности у них есть, оценивают то, где и как они будут проводить дни голосования. Вот, видим результат», — заявила Памфилова.

Глава Центризбиркома уточнила, что 2,361 млн заявлений подано избирателями в 28 регионах страны, где будет применяться ДЭГ, 874 тыс. заявлений о голосовании по месту нахождения.

Как сообщало ИА Регнум, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве протестирует систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в начале марта перед президентскими выборами. Во время тестового голосования будет опробован альтернативный способ авторизации пользователей с целью минимизировать очередь ожидания, отметили в штабе.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые в избирательном процессе главы государства будут участвовать четыре новых региона страны: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта.

8 февраля глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что в избирательном бюллетене на выборах президента России будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата в президенты собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.