Москва, 16 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Власти Москвы выполнят все поручения президента России Владимира Путина по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между столицей и Петербургом, заявил 16 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Реализация проекта позволит создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, увеличит технологический суверенитет страны, упростит поездки между Москвой и Петербургом, а также Тверью и Великим Новгородом, отметил мэр.

Строительство ВСМ приведёт к созданию десятков тысяч новых рабочих мест, а качество жизни более чем 30 миллионов жителей областей, где пройдёт магистраль, существенно улучшится, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля на совещании по развитию ВСМ Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в России. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства. Предполагается, что поезда по ВСМ Москва — Петербург будут курсировать каждые 10-15 минут, сообщил в свою очередь министр транспорта Виталий Савельев.

Также Владимир Путин поддержал инициативу строительства ВСМ от Москвы до ряда российских городов, а также до Минска, отметив, что это вполне реализуемые проекты.

Москва и другие заинтересованные регионы примут участие в финансировании проекта строительства ВСМ до Петербурга, заявил Собянин по итогам совещания. Планируется расширить вокзал в Зеленограде, а также пути и эстакады до него, кроме того, дополнительный терминал для ВСМ появится на Рижском вокзале, отметил мэр.