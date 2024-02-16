Москва, 16 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации 1 млрд долларов из-за «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор».

Иван Шилов ИА Регнум

«В удовлетворении искового заявления Трещёва Александра Станиславовича к ПАО «МТС» отказать», — сказала судья Ольга Синельникова, слова которой приводит «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, истец требовал от оператора перевода миллиарда долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально он настаивал на компенсации как с МТС, так и с блогера Ивлеевой, но её суд удалил из ответчиков.

Московские суды несколько раз не принимали такие иски к рассмотрению. Третье заявление от Трещева суд всё-таки принял.

Вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые на неё участники, в числе которых было много звёзд шоу-бизнеса, были на мероприятии в откровенных нарядах. Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения.

Блогер заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

После этого стало известно, что участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление. По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.

Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую вечеринку».