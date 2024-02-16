Москва, 16 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Доверие президенту России Владимиру Путину выразили 79,4% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 4 по 11 февраля. Об этом свидетельствуют его данные, размещённые на официальном сайте.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (плюс 0,3 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п. п. и составляет 76,9%», — говорится в исследовании.

В опрос ВЦИОМ в том числе вошло оценивание работы правительства страны и её премьер-министра Михаила Мишустина.

«Деятельность правительства РФ одобряют 54,2% опрошенных (минус 1,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов (минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных (минус 1,2 п. п.)», — следует из опроса.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, пояснили во ВЦИОМ.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля на международной выставке-форуме «Россия» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что государство отвечает запросу россиян на гордость за страну. Фёдоров пояснил, что гордость за страну во всём её географическом многообразии, за её народ, культуру, историю, достижения и традиции помогает россиянам в трудные времена сохранять уверенность в себе. Он добавил, чувство патриотизма у жителей страны трансформировалось от «униженного патриотизма» середины 90-х годов прошлого века до нынешнего патриотизма со знаком плюс. Характернее всего патриотизм проявляется в вере в свою страну, в стремлении её защищать и помогать ей. Ещё одна грань этого явления — желание говорить правду о России, какой бы она ни была, отметил глава ВЦИОМ.

Выступление Валерия Фёдорова было посвящено опросу ВЦИОМ, который прошёл в конце января. Согласно его данным, 92% российских граждан гордятся своей страной, её историей и культурой. Этот показатель одинаково высок во всех возрастных группах, он варьируется от 91% до 95%. При этом 64% опрошенных отметили, что за последний год стали больше гордиться своей страной.