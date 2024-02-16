Москва, 16 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Россия считает необходимым подсчитать ущерб, который был причинён различным странам из-за колониальной политики Запада, заявил 16 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме «За свободу наций».

AP/TASS

«Важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба. Именно к оценке ущерба», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что бывшие колониальные империи до сих пор мыслят в логике собственной исключительности и цепляются за призраки прошлого.

Также Медведев обратил внимание на то, что Соединённые Штаты пытаются подчинить всех своей воле, но в одиночку не способны выиграть глобальную схватку. Поэтому Вашингтон продолжает подключать своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики и возлагать на них основное бремя всех издержек, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в приветствии к международному форуму «За свободу наций» заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, однако Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

Агрессивные проявления колониальной политики происходят сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции, подчеркнул президент России.

Форум «За свободу наций», который проходит в Москве, организован по инициативе «Единой России», заседание оргкомитета состоялось в ноябре 2023 года. Предложение партии поддержал президент Владимир Путин, поддержку в проведении мероприятия оказывает российский МИД. Предполагается, что форум будет проходить дважды в год.