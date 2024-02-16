Москва, 16 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Военные стратегии для Украины разрабатываются далеко не в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 февраля на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что война объявлена Западом против нас, — в этом никаких сомнений нет, они это и не скрывают. И хотя всячески говорят, что «мы только вооружаем Украину, а она воюет сама», все понимают, что это враньё», — указал глава российского МИД.

Лавров добавил, что западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины, а также помогают им наводить на цели.

«В войне главное — стратегии, а стратегии не в Киеве находятся, а далеко», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, весной прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что за все совершаемые Киевом действия отвечают его создатели и кураторы из Вашингтона, Лондона и НАТО в целом.

Дипломат тогда уточнила, что именно Запад уничтожил законную власть на Украине и поставил у руля «авантюристов и бандитов», которым дал деньги и оружие, а также внушил чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечив политическое прикрытие и военное сопровождение.