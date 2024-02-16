Минск, 16 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной, они с помощью дронов перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Об этом 16 февраля сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что контртеррористическая операция завершилась, были задержаны все диверсанты, среди которых были и белорусы. По его словам, подобное происходит два-три раза в неделю.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), жителей попросили подчиняться требованиям сотрудников силовых структур. Лельчицкий район граничит с Украиной.

Позднее районный исполнительный комитет сообщил, что режим (КТО) в Лельчицком районе могли ввести из-за учений. Там отметили, что ограничения на въезд на территорию района и выезд не вводились.

В ноябре 2023 года председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, в ходе которых у границы вывешивают флаги украинских националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.

В январе 2024 года Лукашенко заявил, что система обеспечения безопасности государства в Белоруссии сегодня является достаточной. По его словам, мир дорого стоит и за него надо платить, однако Белоруссия и её народ не были так защищены, как сейчас.